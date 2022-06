Decisão do Campeonato de bairros de Itatiaia será neste domingo

Matéria publicada em 3 de junho de 2022, 16:33 horas

Itatiaia- A decisão do Campeonato de Bairros de Itatiaia 2022 será neste domingo (05/06), às 10h, no Estádio Municipal Antônio Corrêa, no Centro. As equipes da Vila Esperança e Vila Niterói são as finalistas do torneio, iniciado no dia 30 de abril. A competição é uma das principais do esporte amador da cidade e teve o apoio da Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Neste ano, divididos em quatro grupos – A, B, C e D -, times de 15 bairros participaram da disputa: Vila Odete, Vila Paraíso, Vila Pinheiro, Jardim Itatiaia, Vila Magnólia, Vila Maia, Campo Alegre, CCP (Centro Comercial de Penedo), Vila Esperança, Nova Conquista, Centro, Maromba, Vila Niterói, Vila Flórida e Bela Vista.

Os organizadores do evento, estimulando a solidariedade, estão solicitando que os torcedores levem 1kg de mantimento não perecível. Os gêneros alimentícios arrecadados serão entregues, posteriormente, para famílias carentes do município. Os organizadores do torneio informam que, após a partida final, as doações serão encaminhadas para os agraciados, que ainda serão definidos.

A Secretária de Esporte e Lazer, Sônia Barbosa de Souza, lembra que a Prefeitura deu todo o apoio possível ao torneio. “Essa competição reúne moradores de todas as idades e retornou após as restrições da Covid-19. A administração municipal deu todo apoio possível para que o torneio pudesse acontecer, viabilizando arbitragem, premiação, manutenção do estádio, presença da Guarda Municipal e ambulância”, ressalta a Secretária de Esporte e Lazer, Sônia Barbosa de Souza.