Depois da estreia com um empate na Libertadores, Fluminense enfrenta Madureira no Carioca

Matéria publicada em 25 de abril de 2021, 08:46 horas

Duelo de tricolores acontece neste domingo a partir das 11h05

Rio de Janeiro- Ap√≥s iniciar a caminhada na Ta√ßa Libertadores (com empate em 1 a 1 com o River Plate), o Fluminense volta suas aten√ß√Ķes, neste domingo (25), para a disputa da 11¬™ (e √ļltima) rodada da Ta√ßa Guanabara do Campeonato Carioca. E o desafio do Tricolor ser√° contra o Madureira, que enfrenta a partir das 11h05 (hor√°rio de Bras√≠lia) no est√°dio do Maracan√£.

Na sua √ļltima atua√ß√£o no Carioca, no √ļltimo s√°bado (17), a equipe das Laranjeiras derrotou o Botafogo por 1 a 0. Para o confronto contra o Tricolor Suburbano a expectativa fica por conta da possibilidade de escala√ß√£o de uma equipe alternativa, j√° que o Fluminense volta a jogar pela Libertadores na pr√≥xima quarta (28) contra o Santa Fe, na Col√īmbia.

Assim, é possível que o técnico Roger Machado dê oportunidade na equipe titular para alguns dos recém-contratados, como o meia equatoriano Cazares, que saiu do banco para ser o destaque contra o River Plate, e o atacante argentino naturalizado paraguaio Raul Bobadilla, que ainda não estreou pelo Tricolor.

O Madureira tamb√©m chega √† partida deste domingo ap√≥s vit√≥ria no Carioca. O Tricolor Suburbano superou, tamb√©m no √ļltimo s√°bado, o Maca√© por 4 a 2. Para conseguir somar os 3 pontos no Maracan√£, o t√©cnico Alfredo Sampaio aposta no bom momento do atacante Luiz Paulo, que j√° tem 5 gols na competi√ß√£o.

Fonte Agência Brasil*.