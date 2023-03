Depois de atropelar o Voltaço, Flu pega o Flamengo na final do Carioca - Diário do Vale

Matéria publicada em 19 de março de 2023, 21:02 horas

Voltaço tem ‘apagão’ no sábado (18) e cai de 7; neste domingo (19), Fla bateu o Vasco e garantiu vaga na final

Rio de Janeiro – Avassalador. Assim se pode classificar o time do Fluminense, que atropelou o Volta Redonda FC por 7 a 0 na partida de volta das semifinais do Campeonato Carioca e garantiu vaga na grande final da competição. Após a derrota por 2 a 1 no Raulino de Oliveira, a vitória de sábado (18) no Maracanã foi convincente e mais do que suficiente para garantir a vaga, fechando o placar agregado em 8 a 2. Já o Flamengo, bateu Vasco por 3 a 1, neste domingo (19) e vai encarar o Fluminense na grande final do Campeonato Carioca 2023.

O Voltaço foi uma verdadeira pedra no sapato dos grandes clubes neste Campeonato Carioca, vencendo vários jogos. Na fase classificatória venceu o Fluminense duas vezes. No entanto, ninguém esperava uma derrota com placar tão elástico. Os 7 a 0 para o Fluminense não condizem com a campanha do clube nesta temporada.

Voltaço sofre ‘apagão’ e joga de forma irreconhecível

Quem acompanhou os jogos do Volta Redonda FC durante todo o Campeonato Carioca e Copa do Brasil, deve estar se perguntando: o que aconteceu no Maracanã na tarde de sábado (18)?

Torcedores fanáticos, como o comunicador Adauto Mendes, disseram nas redes sociais estarem ‘traumatizados’ com o massacre de sábado. “Tentar entender é difícil. Como foi difícil entender os 7 x 1 da Alemanha sobre o Brasil, em 2014. O Voltaço não foi o time que vimos no estadual e o Flu em êxtase. Foi acidente o que aconteceu”, disse o comunicador.

Ao final da partida, o jogador do Volta Redonda FC, Bruno Barra, disse em entrevista a uma emissora de televisão que a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FFERJ) obrigou o time a jogar num sábado, dois dias após chegar de Goiás, onde o Voltaço venceu o Atletico Goianiense nos pênaltis pela Copa do Brasil. O time estava cansado e o Fluminense teve uma semana para descansar e se concentrar para a partida.

REFORÇOS – Segundo Adauto Mendes, o presidente do Voltaço, Flávio Horta, já está à procura de um centroavante para substituir o atacante Lelê, que fez no sábado, sua última partida pelo Volta Redonda FC.

COPA DO BRASIL – Apesar da goleada e da eliminação para Fluminense no Estadual, o Volta Redonda segue firma na Copa do Brasil. O clube da Cidade do Aço vai enfrentar um time grande na próxima fase da Copa do Brasil, depois de eliminar o Atletico Goianiense, fora de casa. O clube está aguardando apenas o sorteio da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) para conhecer seu próximo adversário.

SÉRIE C DO BRASILEIRÃO – O Volta Redonda FC estreia na Série C do Campeonato Brasileiro no dia 2 de maio contra o Pouso Alegre (MG). Ainda não foi definido o local da partida.

Torcida empurra o Flu

Empurrado por mais de 46 mil torcedores, o Tricolor foi envolvente do início ao fim do jogo. Com velocidade na troca de passes, a equipe chegou ao ataque constantemente, com qualidade e precisão, o que resultou nos sete gols marcados. Germán Cano marcou quatro vezes, Alexsander marcou pela primeira vez no profissional e Samuel Xavier e Martinelli fecharam o placar.