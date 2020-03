Destaque no ano, Evanilson conta sua rotina durante a pausa

Matéria publicada em 21 de março de 2020, 08:55 horas

Atacante tem cinco gols marcados em nove jogos neste início de temporada

Rio – Quando 2020 começou para o Fluminense, um jogador estava realizando um sonho: Evanilson. Promovido ao time principal no fim de 2019 após ser artilheiro do Brasileirão sub-20, o atacante iniciou uma temporada como profissional pela primeira vez. E não vem decepcionando. Pelo contrário, já são cinco gols em nove jogos no ano. Para o camisa nove do Tricolor, é um sonho de criança concretizado.

– É uma sensação muito boa. Venho trabalhando forte desde os meus sete anos, sempre foi um sonho jogar como profissional, ainda mais em um time grande como o Fluminense. Fico muito feliz que em minha primeira temporada como jogador profissional já consigo ser titular e fazer gols. É um sonho realizado – afirmou Evanilson, que rapidamente caiu nas graças da torcida.

Ele conta que nunca imaginou que seria tão rápido.

– Isso mostra que meu trabalho está sendo reconhecido pelo clube. Estou fazendo, a cada dia, muito esforço para sempre dar alegria aos torcedores e ao clube. Me sinto honrado pela torcida estar gostando de mim, é muito importante para mim – disse.

O bom início de ano teve uma pausa forçada neste momento, graças a paralisação do futebol brasileiro devido ao surto do Covid-19. Para Evanilson, ficar afastado dos gramados – em jogos e treinamentos – não é legal, mas o atacante entende que é fundamental para a segurança dos atletas e da população.

– É muito ruim estar fora dos gramados, mas a gente entende que é pela nossa segurança, que é o mais importante. Temos que estar sempre seguros para nos prevenir do coronavírus. Foi uma boa escolha do clube e do futebol mundial dar essa pausa para todos os atletas – avaliou Evanilson.

Durante este período de paralisação, os atletas do Fluminense estão sendo acompanhados de perto pelos especialistas do futebol profissional em suas áreas – preparação física, fisioterapia, departamento médico, nutrição e fisiologia. Para Evanilson, esse acompanhamento é importante para os atletas se manterem ativos enquanto durar a pausa.

– É essencial. O clube está acompanhando a gente nesse momento complicado no mundo todo. É importante eles acompanharem e manterem a gente ativo, fazendo algumas atividades em casa e cuidando da nossa nutrição também, por exemplo. É muito importante esse cuidado – disse o atacante, que também contou um pouco de como tem sido a sua rotina nesse período.

– Nesse período tenho aproveitado para colocar as séries em dia, tenho acompanhado no momento Elite, da Netflix, e ficar com a minha esposa, que é muito importante. Tenho feito os exercícios em casa, todo dia. Também jogo um Fifa – online – com alguns companheiros de Fluminense.