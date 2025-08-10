domingo, 10 agosto 2025
Dia dos Pais: Volta Redonda FC reúne família e torcida em evento no Raulino

Jogadores, comissão técnica e sócios-torcedores receberam homenagens

by Mayra Gomes

Foto: Anderson Mendes

Volta Redonda – O Volta Redonda FC, por meio do seu Departamento de Comunicação e Marketing, promoveu no sábado (9), no Estádio Raulino de Oliveira, ações especiais antecipadas em comemoração ao Dia dos Pais, celebrado no domingo (10). O evento aconteceu durante o confronto contra o Novorizontino, equipe paulista.

Atletas, membros da comissão técnica, diretoria e conselheiros foram presenteados com fotos ao lado de seus pais ou filhos. Além das fotografias impressas, as imagens também foram exibidas no telão do estádio, antes e no intervalo da partida.

Outras atividades do Dia dos Pais beneficiaram os sócios-torcedores dos planos Ouro e Aço, que receberam um ingresso extra para assistir ao jogo acompanhados de seus pais ou filhos.

Um sócio-torcedor, acompanhado do filho, participou do Matchday, visitando os bastidores da partida. Eles conheceram o vestiário, acompanharam o trabalho de integrantes da comissão técnica e do staff, circularam pelos arredores do campo e observaram a chegada da delegação ao estádio.

O gerente de Comunicação e Marketing do Esquadrão de Aço, Mateus Soares, destacou que “essas ações fazem parte da política de valorização e de estreitamento dos laços do clube com seus colaboradores, parceiros e torcedores.”

Soares completou, “O Volta Redonda FC é uma instituição que valoriza a família, e o Dia dos Pais é uma data especial. Por isso, optamos por prestar essas homenagens ao nosso elenco, comissão e diretoria, e viabilizamos uma forma de os nossos sócios-torcedores comemorarem essa data tão especial no Raulino, torcendo pela nossa equipe.”

Um dos homenageados, o técnico Rogério Corrêa, que também é pai, enviou uma mensagem durante a entrevista coletiva após a partida. “Agradeço a todos que estiveram presentes no jogo e parabenizo todos os pais e filhos por este dia tão especial”, saudou o comandante do Voltaço.

 

 

 

 

 

