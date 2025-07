DIÁRIO DO VALE transmite partida entre Voltaço e Athletico-PR

Vola Redonda – O Voltaço enfrenta o Athletico-PR neste sábado (19), às 20h30, pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo será no Estádio Raulino de Oliveira, onde a equipe tem aproveitamento positivo na competição. Vice-lanterna, o Volta Redonda precisa da vitória para tentar sair da zona de rebaixamento, diante de um adversário considerado dos mais difíceis.

O DIÁRIO DO VALE transmite a partida ao vivo, em áudio, no YouTube e no Facebook, a partir das 20h20. A narração será de Oscar Nora, com comentários e reportagens de Leonardo Dantas.

Ingressos

Os ingressos para a partida podem ser adquiridos pelo site www.ticketvrx.com.br/voltacofc ou nas bilheterias do estádio, no sábado, entre 18h30 e o intervalo do confronto.

Setor Azul: Volta Redonda

Setor Laranja: Athletico-PR

Valores

Torcedores que estiverem vestindo camisas nas cores amarela ou preta terão direito a pagar o valor de meia-entrada.

Arquibancada: R$ 25 (meia) / R$ 50 (inteira)

Cadeiras: R$ 30 (meia) / R$ 60 (inteira)