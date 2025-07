Diário do Vale transmite Voltaço x Vila Nova ao vivo neste domingo

Volta Redonda – O jornal Diário do Vale vai transmitir ao vivo, neste domingo (27), a partir das 15h50, o jogo entre Volta Redonda e Vila Nova, direto do Estádio Raulino de Oliveira. A narração será de Oscar Nora e os comentários de Leonardo Dantas.

A partida, válida pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, começa às 16h e será exibida nas redes sociais do Diário do Vale, pelo Facebook e YouTube.

Os times vivem momentos opostos na tabela. O Voltaço ocupa a penúltima posição, com 18 pontos, os mesmos do lanterna Botafogo-SP , e está a um ponto do Paysandu, primeiro fora da zona de rebaixamento. A equipe aposta no apoio da torcida para conquistar três pontos e aliviar a pressão nesta rodada.

Já o Vila Nova luta por uma vaga no G-4. Invicto há cinco partidas, com três vitórias e dois empates, o Tigre ocupa a sétima colocação com 27 pontos, apenas dois atrás do quarto colocado.