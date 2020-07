Direção do Flamengo tem nova conversa com Domènec Torrent

Matéria publicada em 28 de julho de 2020, 09:52 horas

Rio – Na busca por um treinador para substituir o português Jorge Jesus, que deixou o comando do time no último dia 17 para assumir o Benfica, em seu país, dois dirigentes do Flamengo estão na Europa. O vice de futebol Marcos Braz e o diretor Bruno Spindel têm sondado e conversado com alguns técnicos e o nome do espanhol Doménec Torrent, de 58 anos, ganha mais força. Uma reunião entre as duas partes deve acontecer nesta terça-feira.

Torrent foi auxiliar do treinador espanhol Pep Guardiola por cerca de 10 anos no Barcelona, no Bayern de Munique e no Manchester City e atualmente está sem clube, após uma passagem recente pelo New York City FC, clube nos Estados Unidos que é uma filial do Manchester City. A reunião do treinador com os dirigentes do Flamengo em Madri foi, inclusive, registrada nas redes sociais.

Neste primeiro encontro dos dirigentes do Flamengo com Torrent na capital espanhola, de cerca de três horas, o treinador explicou como vê o futebol, como gosta que joguem as suas equipes, um pouco do seu tempo com Pep Guardiola, entre outros assuntos.

Em entrevista recente a uma canal de TV italiano, Torrent revelou que conhece o futebol brasileiro e o próprio Flamengo. “Eu gosto de me manter atualizado sobre o futebol ao redor do mundo. Então, vi muitas partidas do Campeonato Brasileiro no último ano. Conheço perfeitamente a equipe que eles (Flamengo) têm”, disse.

Na última semana, Torrent recebeu elogios do lateral-direito Rafinha, que trabalhou com o hoje técnico no Bayern de Munique. “É um cara que dispensa comentários, eu conheço bem e posso falar com propriedade porque é um cara com quem eu trabalhei. Não só eu, né? Ele fez muita gente no Bayern crescer muito. E agora ele está de treinador, mas aí não tivemos mais contato. Mas o tempo que trabalhamos juntos dispensa comentários”, afirmou, em entrevista à ESPN Brasil.

Enquanto não contrata o sucessor de Jorge Jesus, o Flamengo vem sendo comandado nos treinos no Ninho do Urubu por Maurício Souza Técnico dos juniores, ele foi auxiliar de Maurício Barbieri em 2018. Além disso, no começo desta temporada, enquanto o elenco principal ainda estava em férias, dirigiu o time, composto basicamente por atletas da base, nas quatro primeiras rodadas da Taça Guanabara – o primeiro turno do Campeonato Carioca – com duas vitórias, um empate e uma derrota.

Campeão carioca no último dia 12, o Flamengo voltará a campo para um jogo oficial somente em 9 de agosto contra o Atlético-MG, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, em sua estreia no Campeonato Brasileiro.