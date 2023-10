Diretora do CVD é vice-campeã brasileira de Ciclismo de Estrada Máster

Barra Mansa – A diretora do Colégio Verbo Divino, Flávia Real, conquistou no último fim de semana o título de Vice-campeã Brasileira de Ciclismo de Estrada Máster. A competição aconteceu na Rodovia TO-050, na cidade de Palma (TO) e reuniu atletas de 25 estados do país. Ela disputou na Categoria B1, nas etapas de contrarrelógio e resistência.

Flávia Real, que é barra-mansense e há um mês conquistou o Campeonato Estadual de Ciclismo de Montanha 2023, levando o título de ‘Rainha da Montanha’, falou sobre a determinação para superar os desafios durante a prova nacional.

“Foi uma disputa acirrada e muito difícil, pois precisamos pedalar sob um calor de 44°C. Vi atletas fortes abandonando a prova, em um circuito de subidas íngremes que exigia muita resistência e foco. Tentei abrir distância entre os demais atletas nas subidas e até conquistei marcas de referência para nosso estado (RJ)”, revelou Flávia, aconselhando os atletas do CVD que seguirão no fim de outubro para os Jogos Verbitas 2023, na cidade de Juiz de Fora (MG):

“Para nossos cerca de 80 estudantes atletas que irão para as disputas de diversas modalidades esportivas, posso dizer que com garra e determinação, é possível vencer. Que assim como eu, vivam esta experiência única e descubram que somos mais fortes do que imaginamos, em qualquer circunstância da nossa vida”, concluiu a diretora do CVD.