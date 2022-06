Dois atletas de Piraí estão na final do Pan-americano de Ginástica

Matéria publicada em 28 de junho de 2022, 10:16 horas

Piraí – Dois atletas de Piraí participarão nesta terça-feira, dia 28, das finais do Pan-americano de Ginástica, que está sendo realizado no Rio de Janeiro. Ambos integram a seleção brasileira.

João Guilherme da Rocha passou para as finais em terceiro lugar na prova de duplo mini trampolim, na categoria elite (profissional), e Marcos Paulo Pedro ficou em terceiro na prova de trampolim individual, categoria júnior.

A técnica Shirley Arantes comemorou os resultados alcançados pela dupla. “Estamos muito felizes com o resultado dos atletas e por ver Piraí nas finais do Pan-Americano com dois representantes. Isso é um fato muito importante para nós”, comemorou.