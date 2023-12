Dois times do Angra Basquete podem ser campeões na LSB no próximo fim de semana

Angra dos Reis – Os dois times do Angra Basquete estão a um jogo dos títulos dos Campeonatos da LSB (Liga Super Basketball). As duas equipes entraram em quadra no domingo (10), na Arena Sodiê, em Mesquita, e venceram seus jogos.

O Angra Máster +40 derrotou o Botafogo pelo placar de 78 a 71 no primeiro duelo dos Playoffs e fez 1 a 0 na série de melhor de três partidas. O time alvinegro venceu a primeira etapa por 34 a 23, mas a equipe angrense reagiu e virou o jogo nos dois últimos quartos, após ter vencido o primeiro com a diferença de apenas um ponto. O cestinha do Máster +40 foi Douglas Motta com 21 pontos, Rodrigo dos Santos foi o reboteiro com 10 rebotes e os líderes em assistências foram Douglas Motta e Ricardino, cada um com cinco assistências.

E o time adulto do Angra venceu o Municipal pelo placar de 86 a 56 e empatou a série em 1 a 1, após ter perdido a primeira partida da final do estadual. O primeiro tempo terminou 50 a 27 para o time adulto do Angra. O cestinha do time foi Igor Gabriel com 16 pontos, o reboteiro foi Pedro La Marca com oito rebotes e o líder em assistência foi Thiago Lucas com seis assistências.

As duas equipes voltam a jogar pelas finais dos campeonatos da LSB no próximo fim de semana. No sábado (16), o time Máster +40 do Angra vai enfrentar mais uma vez o Botafogo, às 13h30, e no domingo (17), às 12h, a equipe adulta do Angra joga contra o Municipal em partida que decide o título.