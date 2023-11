Dólar: moeda está cotada a R$ 4,92 - Diário do Vale

Nesta segunda-feira (13), o dólar está cotado a R$ 4,92.

O mercado financeiro repercutiu positivamente os dados oficiais da inflação monitorada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. Os resultados da inflação para o presente mês vieram abaixo do esperado pelos analistas e investidores, refletindo-se de maneira positiva sobre a cotação do real em relação a moedas internacionais.

Com este cenário, o dólar permanece cotado abaixo de R$ 5,00 e o euro segue a tendência de estabilidade, cotado a R$ 5,25.

As cotações das moedas são do Banco Central do Brasil, o Bacen.

Fonte: Brasil 61