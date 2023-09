Douglas Skilo convoca torcida do Voltaço para jogo contra o Amazonas

Volta Redonda – Com dez jogos de invencibilidade no Raulino de Oliveira na Série C do Campeonato Brasileiro, sendo oito vitórias e dois empates, o Volta Redonda tem mais uma partida importante dentro de casa na luta pelo acesso de divisão nacional. Após a derrota para o Amazonas, em Manaus na última rodada, o atacante Douglas Skilo projetou o novo duelo contra a equipe amazonense.

“Devemos fazer um jogo equilibrado, o que a gente já vem fazendo dentro de casa, pra sair com os três pontos e aumentar esse retrospecto positivo. A equipe do Amazonas é forte, mas também sabemos da nossa qualidade. Vamos fazer de tudo pra sair com a vitória”, disse o atacante.

O camisa 16 também elogiou a interação da torcida com o elenco nos jogos e convocou os tricolores de aço para o duelo de sábado (23), às 19 horas.

“O incentivo do torcedor faz muita diferença. Eles têm que comparecer. As crianças que sobem com a gente dentro do campo, o pessoal apoiando nas arquibancadas, está sendo muito legal essa interação. Vamos fazer o possível para que eles possam sair felizes do Raulino no sábado”.

Com quatro pontos, o Voltaço ocupa a segunda colocação do Grupo C, ficando com três pontos atrás do líder Paysandu e um ponto na frente de Botafogo-PB e Amazonas.

Para contar com o estádio cheio, a diretoria do Volta Redonda realizou uma promoção de ingressos para atrair o torcedor. São duas opções: o passaporte com um ingresso para os jogos contra Amazonas e Paysandu por R$ 30,00, ou o ingresso avulso para a partida contra o Amazonas por R$ 20,00.

As entradas estão sendo comercializadas nos pontos de venda antecipada. São eles: Loteria Meia-Meia (Aterrado), Drogarias Povão (Vila e Amaral Peixoto) e Empório Brasil (Retiro).

O Volta Redonda recebe o Amazonas no próximo sábado, dia 23, às 19h, no estádio Raulino de Oliveira, pela 4ª rodada do quadrangular final da Série C.