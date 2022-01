Dupla de futevôlei da região,treina forte visando início da temporada de 2022.

Matéria publicada em 13 de janeiro de 2022, 13:30 horas

Volta Redonda – Léo e Matheus, os atuais campeões Carioca de futevôlei -2021, vão percorrer o Brasil levando o nome do interior do Rio de Janeiro.

A estreia acontece no Mikasa Open-Futevôlei – 2022, uma das competições mais disputadas e prestigiadas do esporte , 27 de janeiro, na praia do Gonzaga, em Santos, litoral de São Paulo.

“Vamos enfrentar adversários de todo país e estamos treinando forte e focados, comenta o atleta de Volta Redonda, Leonardo Paulino , 17 anos.

A rotina de treino dentro e fora da quadra foi intensificada para que a dupla consiga um excelente resultado já na primeira etapa.

“Eu e o Léo queremos continuar a fazer em 2022 o que iniciamos ano passado. Por isso, estamos treinando forte dentro e fora das quadra, diz o atleta de Vassouras Matheus Gonzales ,17 anos.

A dupla percorrerá o país levando o nome de Volta Redonda, Vassouras e Rio de Janeiro, pelas competições programadas para acontecer em : São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás e região Sul do Brasil.