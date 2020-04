Egídio fala de positividade em tempos de confinamento

Matéria publicada em 25 de abril de 2020, 08:00 horas

Lateral do Fluminense é considerado um dos mais bem humorados do elenco

Rio – Egídio é conhecido por seu bom humor e sua espontaneidade. Em tempos de isolamento, essas características podem ser positivas no dia a dia. Comunicativo, o camisa 6, que espera o nascimento de sua filha, contou como faz para se manter bem durante o confinamento.

– O bom humor ajuda a passar por uma situação como essa com leveza. Eu estou assistindo o contexto geral dessa pandemia, só que eu evito um pouquinho ficar assistindo, já que estou em casa, obedecendo as autoridades. Uma coisa que me deixa leve é ficar ao lado da minha família, minha esposa está grávida de sete meses e já estou conversando bastante com nossa filha. A gravidez é a nossa maior felicidade, a gente está tendo o maior cuidado possível, ficando em casa, sem sair, então isso me faz ter um bom humor nesse momento de quarentena – disse.

O lateral ressaltou a importância da positividade. “Eu, na vida, sou muito positivo, eu procuro sempre ver o lado positivo das coisas e procuro entender as pessoas também. Acho que esse é o maior desafio da humanidade, a pandemia. Então, como tirar lição? O meu dia a dia é sempre com bom astral, jogando, conversando com minha filha e brincando com a cadelinha, jogando bolinha com ela. Bem humorado praticamente sempre”.

Para finalizar, o lateral mandou o recado. “Se cuidem! Todo mundo já sabe como se cuidar, não sair de casa, fiquem em casa e tenham a mente positiva que nós vamos vencer esse vírus. Isso tudo vai passar, se Deus quiser, e nós vamos sair bem fortes dessa situação”.