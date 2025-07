Elenco do Voltaço se reapresenta após derrota para Chapecoense

Volta Redonda – O elenco do Voltaço se reapresentou nesta sexta-feira (25), em Volta Redonda, e iniciou a preparação para o duelo contra o Vila Nova. A partida, válida pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, acontecerá no domingo (27), às 16h, no Estádio Raulino de Oliveira.

Os atletas que atuaram por mais de 60 minutos contra a Chapecoense realizaram atividades de recuperação. Já os jogadores que jogaram por menos tempo ou não estiveram em campo contra o time catarinense, participaram de um treinamento no campo do CT Oscar Cardoso, no bairro Aero Clube.

Ingressos

Os ingressos para a partida podem ser adquiridos através do site https://ticketvrx.com.br/59-vrfc-x-vila-nova ou neste sábado (26), nos seguintes pontos de vendas:

– Loterias Meia-meia (Aterrado)

– Drogarias Povão (Vila e Amaral Peixoto)

– Barbearia VIP (Shopping Park Sul)

No domingo (27), as vendas de ingressos acontecerão nas bilheterias do Estádio Raulino de Oliveira, a partir das 13h até o intervalo da partida.

-Setor Azul: Volta Redonda

-Setor Laranja: Vila Nova

Valores

Arquibancada: R$ 50 (inteira) / R$ 25 (meia)

Cadeiras: R$ 60 (inteira) / R$ 30 (meia)

Gratuidades

As gratuidades podem ser retiradas nas roletas do estádio (setor azul / Volta Redonda), (setor laranja / Vila Nova), a partir das 14h.