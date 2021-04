Em Brasília, Flamengo e Palmeiras decidem a Supercopa do Brasil

Matéria publicada em 11 de abril de 2021, 11:19 horas

Decisão entre campeões de 2020 reúne dois elencos mais caros do país

São Paulo- O primeiro campeão nacional da temporada 2021 será conhecido neste domingo (11). A partir das 11h (horário de Brasília), o Flamengo, campeão brasileiro de 2020, mede forças com o Palmeiras, vencedor da última Copa do Brasil, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, valendo o título da Supercopa do Brasil. O duelo será transmitido ao vivo pela Rádio Nacional, com narração de André Luiz Mendes, comentários de Waldir Luiz e plantão esportivo de Bruno Mendes.

O jogo na capital federal opõe os elencos mais caros do futebol brasileiro, segundo o site especializado Transfermarkt. O grupo mais valioso é o rubro-negro, avaliado em 128,7 milhões de euros (R$ 870 milhões), com quatro atletas superando dez milhões de euros (R$ 67,6 milhões) em valor de mercado: o volante Gerson, o meia Giorgian De Arrascaeta e os atacantes Gabriel e Pedro.

O time do Verdão, por sua vez, custa 119,20 milhões de euros (R$ 805 milhões). Apesar de ter menos jogadores que o rival valendo mais que dez milhões de euros, é quem tem o nome mais caro: o atacante Gabriel Veron, avaliado em 25 milhões de euros (R$ 109 milhões), cinco milhões de euros (R$ 33,8 milhões) a mais que Gabriel.

Veron, porém, é um dos problemas que o técnico Abel Ferreira tem para escalar o Palmeiras. O jovem de 18 anos realiza uma programação específica de treinos, após sofrer com lesões em 2020. Por outro lado, o meia Gabriel Menino está recuperado de uma contusão no tornozelo e pode ser novidade em relação à equipe que derrotou o Defensa y Justicia (Argentina) por 2 a 1 na última quarta-feira (7), em Florencio Varela (Argentina), no primeiro jogo da Recopa Sul-Americana. A volta será nesta quarta (14), às 21h30, também no Mané Garrincha.

Quem também aspira a uma chance é o atacante Luiz Adriano, que não tem mais sintomas do novo coronavírus (covid-19), mas só termina o período de quarentena neste domingo. Na última semana, o camisa 10 furou o isolamento para ir ao supermercado de um shopping e cometeu um acidente automobilístico na saída do estabelecimento, sendo multado pelo clube. Abel deve escalar: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Matías Viña; Felipe Melo, Patrick de Paula e Raphael Veiga (Gustavo Scarpa); Breno Lopes, Willian e Rony.

Campeão da Supercopa em 2020, quando bateu o Athletico Paranaense, o Flamengo também não está com um de seus jogadores mais valiosos à disposição. Ainda tratando uma lesão na coxa, Pedro está fora da lista de relacionados. O lateral Matheuzinho, por sua vez, recuperou-se de contusão semelhante à do atacante e será opção a Maurício Isla, titular do setor.

A tendência é que o técnico Rogério Ceni repita a formação que superou o Madureira por 5 a 1 na última segunda-feira (5), em Volta Redonda (RJ), pela oitava rodada do Campeonato Carioca. A provável equipe terá: Diego Alves; Isla, William Arão, Rodrigo Caio e Filipe Luís; Gerson, Diego Ribas, De Arrascaeta e Everton Ribeiro; Gabriel e Bruno Henrique.

Fonte Agência Brasil*.