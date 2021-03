Matéria publicada em 31 de março de 2021, 18:45 horas

Resende – O Resende está se preparando para mais um desafio no Campeonato Carioca 2021. Ocupando a oitava colocação, com duas vitórias, dois empates e duas derrotas, o clube joga pela segunda vez no Estádio do Trabalhador, contra a Portuguesa, nesta quinta-feira, dia 01, às 15h30.

O treinador Sandro Sargentim comandou, na tarde desta quarta-feira, o último treino no Estádio do Trabalhador antes do confronto. Ele comentou sobre a expectativa para a partida e a importância do resultado em casa.

– Estamos satisfeitos com o empate com o Bangu porque é um adversário direto e a gente manteve a distância de pontos para eles. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que esse ponto é importante se a gente conseguir pontuar em casa também. O jogo contra a Portuguesa é importantíssimo para a tabela. Novamente um adversário direto e do nosso nível, que a gente espera fazer um bom jogo e pontuar. O time vai em busca da vitória para atingir nossos objetivos na competição – comentou Sandro Sargentim.

O elenco passou por testes de COVID-19 na última terça-feira, dia 30, com todos os resultados negativos para a doença.