Em caso de vitória, Voltaço deixa Z-4 com combinação de resultados na Série B

Chapecó (SC) – O Volta Redonda pode deixar a zona de rebaixamento da Série B ainda nesta quarta-feira (23). O Esquadrão de Aço precisa, obrigatoriamente, de uma vitória simples contra a Chapecoense, na partida válida pela 18ª rodada, às 19h desta quarta-feira (23), na Arena Condá, em Chapecó.

Caso vença, o Voltaço escapa do Z-4 se o Paysandu não vencer o Amazonas, lanterna, em Manaus (AM). Em caso de triunfo do papão, o América-MG precisa perder para o Cuiabá, mandante do confronto, também disputado na capital amazonense.

O duelo contra o verdão do Oeste não será fácil. A Chapecoense é a quinta colocada da competição e conta com apoio da torcida em casa. Porém, uma vitória magra por 1 a 0 afasta o Volta Redonda da zona de rebaixamento, caso uma das combinações de resultados aconteça.