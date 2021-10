Em jogo disputado, São Paulo e Ceará empatam no Morumbi

Matéria publicada em 14 de outubro de 2021, 22:19 horas

São Paulo- Tricolor e Vozão empataram em 1 a 1 em partida movimentada no Morumbi, durante a estreia do técnico Rogério Ceni pelo São Paulo na noite desta quinta-feira, dia 14, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Fabinho assinalou para o Ceará e Calleri deixou tudo igual para os são-paulinos no duelo realizado na capital paulista.

Agora o São Paulo chega aos 31 pontos e está em 13º. Já o Ceará fica uma posição abaixo, com 30.

O jogo

O primeiro tempo foi movimentado no Morumbi. Logo no primeiro minuto, o Tricolor chegou com perigo em finalização de Igor Gomes, que Richard espalmou para escanteio. O Ceará ameaçou aos 11, em chute forte de Kelvyn, na entrada da área, obrigando Volpi a operar pela defesa.

Na marca dos 18, Igor Gomes pegou a sobra de um cruzamento na área, chutou de primeira e acertou a trave alvinegra. Já aos 22, após bate e rebate na grande área, a bola sobrou com Fabinho, que finalizou com estilo para vencer Volpi e inaugurar o marcador em São Paulo.

O Tricolor aumentou o ímpeto ofensivo após o gol sofrido; Benítez, Calleri e Luciano levaram perigo à meta de Richard, mas não conseguiram marcar. Já o Ceará quase ampliou aos 50, em cabeçada de Cleber que Volpi defendeu e a bola explodiu no travessão na sequência.

Em desvantagem, o Tricolor voltou pressionando. Logo aos seis, Calleri pegou o rebote de Richard na grande área, limpou o arqueiro e empurrou para as redes. Após o gol, o São Paulo seguiu no ímpeto ofensivo e quase marcou com Luciano, aos 11, em chute do atacante, de dentro da área, que Richard defendeu. Ele quase marcou aos 17, em bela cabeçada, mas a bola saiu pela linha de fundo.

O Vozão respondeu na marca dos 26, em chute colocado que Volpi defendeu. Já aos 32, foi a vez Bruno Pacheco parar no arqueiro tricolor. Apesar de muita intensidade e chances para os dois lados, o placar se manteve.

