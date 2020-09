Em jogo movimentado, Athletico-PR e Botafogo marcam no fim e empatam em Curitiba

Matéria publicada em 9 de setembro de 2020, 20:06 horas

Curitiba, Paraná – Athletico-PR e Botafogo deixaram o bom futebol e a emoção para o final da partida nesta quarta-feira, na abertura da nona rodada da competição. Em jogo movimentado, com dois pênaltis, VAR e bola no travessão nos acréscimos, as duas equipes marcaram no fim e empataram por 1 a 1, na Arena da Baixada, em Curitiba.

Victor Luís marcou de pênalti aos 34 minutos para a equipe carioca e Ravanelli decretou o empate pouco tempo depois. O time paranaense ainda desperdiçou um pênalti nos acréscimos, com Nikão, e também acertou o travessão do adversário no último lance do jogo.

As duas equipes ampliaram o jejum de vitórias na competição. O Athletico-PR vive um período de seca maior: já são seis partidas sem vencer, sequência que impede o time paranaense de abrir vantagem da zona de rebaixamento. Soma oito pontos, um a mais que o Botafogo, que não triunfa há cinco jogos, desde que fez 2 a 1 no Atlético-MG. e também briga na parte de baixo da tabela.

O primeiro tempo na Arena da Baixada foi marcado pelo equilíbrio As duas equipes se estudaram e não se arriscaram muito. Com mais agressividade, os anfitriões foram levemente superiores e tiveram as melhores chances. Fabinho e Nikão quase marcaram após lances individuais, e Léo Cittadini também chegou perto de tirar o placar do zero.

O sistema defensivo do Athletico-PR, porém, não funcionou tão bem, e o Botafogo, mesmo lento e com muita dificuldade na saída de bola e na criação das jogadas, chegou a balançar as redes. No entanto, o gol anotado por Bruno Nazário foi invalidado com o auxílio do VAR porque Caio Alexandre, autor da assistência, estava impedido após receber lançamento de Kevin. Os atacantes Babi e Kalou ficaram isolados no ataque.

Toda a emoção e o bom futebol ficarem reservados para a segunda etapa. Mais precisamente para a parte final do confronto. Depois de um começo de segundo tempo truncado, os treinadores promoveram alterações e o jogo melhorou. Erick quase abriu o marcador para o Athletico-PR em chute forte à esquerda do gol. Os visitantes responderam com Bruno Nazário, que recebeu de frente para o gol, mas parou em Santos.

Melhor em campo depois das entradas de Rhuan e Rentería, o Botafogo chegou ao seu gol em cobrança de pênalti, assinalado pelo árbitro depois de Rhuan ser derrubado por Alvarado na área. Victor Luis, de volta ao time após se recuperar de uma cirurgia para a retirada do apêndice, cobrou forte no canto esquerdo e inaugurou o placar aos 34 minutos.

Em desvantagem, a equipe paranaense se lançou ao ataque e nos dez minutos finais de jogo, considerando os acréscimos, criou mais do que em toda a partida. Geuvânio recebeu no lado direito da área e tocou para Ravanelli, que finalizou de primeira e empatou o duelo aos 42 minutos.

No lance seguinte, o juiz apontou para a marca da cal após a bola bater na mão do zagueiro Rafael Forster. O árbitro de vídeo confirmou a penalidade. Na cobrança, porém, Nikão pegou embaixo da bola e isolou. Aos 50 minutos, o Athletico-PR ainda teve mais uma chance para virar com Geuvânio, que foi acionado na direita, cortou para o meio e acertou uma bomba no travessão.

Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, a décima, o Athletico-PR faz o clássico contra o Coritiba, marcado para sábado, às 16h30, na Arena da Baixada. No domingo, às 20h30, o Botafogo encara o Vasco, no Engenhão.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR 1 X 1 BOTAFOGO

ATHLETICO-PR – Santos; Jonathan (Khellven), Aguilar, Thiago Heleno e Márcio Azevedo; Erick (Ravanelli), Lucho González (Alvarado) e Léo Cittadini (Christian); Nikão, Fabinho (Geuvânio) e Bissoli. Técnico: Eduardo Barros.

BOTAFOGO – Diego Cavalieri; Marcelo Benevenuto, Rafael Forster e Kanu; Kevin, Luiz Otávio (Rentería), Caio Alexandre, Victor Luis e Bruno Nazário; Kalou (Rhuan) e Matheus Babi. Técnico: Paulo Autuori.

GOLS – Victor Luis, aos 34, e Ravanelli, aos 42 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Vinicius Gonçalves Dias Araujo (SP).

CARTÃO AMARELO – Lucho Gonzales (Athletico-PR).

LOCAL – Arena da Baixada, em Curitiba (PR).