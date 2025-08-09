sábado, 9 agosto 2025
Em lados opostos da tabela, Voltaço enfrenta o Novorizontino

Partida será neste sábado (9), no Raulino de Oliveira

by adrielly ribeiro

Volta Redonda – Pela 21ª rodada da Série B do Brasileirão, e em lados opostos da tabela, o Voltaço enfrenta o Novorizontino neste sábado (9), às 20h30, no Raulino de Oliveira.

O Esquadrão de Aço é o primeiro time dentro do Z4 e conta com o apoio da torcida para respirar aliviado fora da zona de rebaixamento.

Por outro lado, o Tigre do Vale é o terceiro colocado no G3 e sonha com o acesso pelo segundo ano consecutivo.

No primeiro turno, o Novorizontino venceu o Voltaço por 1 a 0.

O árbitro José Mendonça da Silva Junior (PR) apita a partida. Ele terá o auxílio de Henrique Neu Ribeiro (SC) e Roberto Rivelino dos Santos Junior (PR). Já Adriano Barros Carneiro (MA) fica responsável pelo VAR.

O confronto será transmitido ao vivo pela ESPN e pelo streaming Disney+.

