Em noite de John Kennedy, Fluminense derrota o Flamengo e encosta no G-6

Matéria publicada em 23 de outubro de 2021, 22:14 horas

Com a derrota o Rubro-Negro perde a vice-liderança da competição

Rio de Janeiro- Em clássico disputado no Maracanã, o tricolor triunfou por 3 a 1 e está a um ponto do G-6; Rubro-Negro perdeu a vice-liderança da competição

Em dia de clássico pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense venceu por 3 a 1 o Flamengo na noite deste sábado, 23, no Maracanã. Em um jogo bem movimentado, as redes balançaram quatro vezes, onde a equipe tricolor acabou levando a melhor.

Com o resultado, a equipe das Laranjeiras segue no oitavo lugar na tabela de classificação da Série A e encostou no G-6 ao chegar aos 39 pontos – um a menos que Corinthians e Internacional. Já o Rubro-Negro, com 46, acabou perdendo a vice-liderança e agora ocupa a terceira posição.

O jogo

O primeiro tempo da partida entre Fluminense e Flamengo teve o tom de clássico já esperado entre os rivais cariocas. O Rubro-Negro começou pressionando e criou duas boas chances de sair na frente. Aos seis minutos, a bola sobrou para Matheuzinho após cobrança de falta, que cabeceou direto no travessão. Logo depois, Michael recebeu pela esquerda, dominou e finalizou para defesa de Marcos Felipe. A partir daí, o Tricolor equilibrou as ações e passou a levar mais perigo. Jogando bem aberto pelas pontas, o Flu foi buscando espaço até que, aos 16, abriu o placar. Após cruzamento pela esquerda, John Kennedy finalizou de primeira para boa intervenção de Diego Alves. No rebote, o atacante só empurrou para o fundo das redes: 1 a 0. Depois, o Fla seguiu com o domínio da bola, mas sem ser ofensivo.

Atrás no marcador, o Flamengo voltou para o segundo tempo na pressão. Logo no primeiro minuto, Andreas Pereira cobrou falta com perigo, e Marcos Felipe espalmou. Na sequência, Michael, Everton Ribeiro, Andreas Pereira e Gustavo Henrique também chegaram perto de empatar para o time rubro-negro. Mas o Flu foi mais efetivo e ampliou na primeira chegada que teve. Aos 15, Luiz Henrique cruzou da direita, e John Kennedy chegou antes de Diego Alves para marcar o segundo dele e do Tricolor no clássico: 2 a 0. O confronto ficou ainda mais movimentado e o Fla conseguiu descontar. Aos 25, Renê tentou o chute de fora da área, a bola parou na defesa, mas sobrou para o próprio lateral finalizar para o fundo do gol.

O confronto seguiu com boa movimentação para os dois lados, e o Tricolor das Laranjeiras liquidou a fatura aos 40 minutos. Abel Hernández recebeu passe, ajeitou o corpo e finalizou no ângulo do goleiro adversário para fechar o placar no Maracanã: 3 a 1.

Fonte: CBF*