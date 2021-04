Em partida de 6 gols, Resende perde para o Nova Iguaçu

Matéria publicada em 18 de abril de 2021, 17:38 horas

Nova Iguaçu – O Resende visitou o Nova Iguaçu na tarde deste domingo, 18 de abril, e foi derrotado por 4 a 2. Com o resultado, no estádio Laranjão, o Resende desce uma posição e ocupa a nona colocação, com 11 pontos.

Em uma desatenção, o Resende sofreu o primeiro gol nos primeiros minutos de jogo. Os mandantes permaneceram aproveitando as falhas e marcaram mais um, terminando a primeira etapa em 2 a 0.

No intervalo, o treinador Sandro Sargentim mudou o time e a base entrou em cena. Deixando espaços, o Nova Iguaçu fez o terceiro, mas o Resende reagiu com Jeffinho e João Felipe, encostando no placar: 3 a 2.

Com o Resende no abafa, o Nova Iguaçu novamente aproveitou os espaços e resolveu o jogo, terminado em 4 a 2 para os mandantes.

Ainda na briga pela vaga nas semifinais da Taça Rio, o Gigante do Vale enfrenta o Vasco pela décima primeira rodada do Campeonato Carioca, ainda sem data e horário agendados.