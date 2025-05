Empate com polêmica: Vasco e Operário ficam no 1 a 1 pela Copa do Brasil

Ponta Grossa – Vasco e Operário ficaram no empate por 1 a 1 nesta quinta-feira (1), no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A partida aconteceu no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa. O Vasco saiu na frente com um gol de Nuno Moreira ainda no primeiro tempo, mas Boschilia deixou tudo igual para o Operário na segunda etapa.

Um momento controverso marcou a primeira metade do confronto. Aos 28 minutos, quando o Vasco ainda vencia por 1 a 0, o árbitro Anderson Daronco assinalou pênalti para o Operário após Allano cair na área em disputa com o goleiro Léo Jardim. Inicialmente, a marcação foi anulada por um impedimento sinalizado pelo assistente, mas o VAR confirmou que não havia irregularidade no posicionamento.

Na sequência, Daronco foi chamado ao monitor para revisar a possível falta. Após a análise, ele decidiu que o contato foi normal e cancelou a penalidade. A decisão gerou fortes reclamações por parte dos jogadores da equipe paranaense.

Agora, o Vasco volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro e enfrenta o Palmeiras neste domingo (4), no Mané Garrincha, em Brasília, pela Série A. No mesmo dia, o Operário recebe o América-MG, às 20h30 (horário de Brasília), pela Série B.