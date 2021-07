Enderson Moreira é o novo técnico do Botafogo

Matéria publicada em 21 de julho de 2021, 18:21 horas

Rio de Janeiro – O técnico Enderson Moreira é o novo comandante do Botafogo para a sequência da temporada. O profissional de 49 anos chegaou ao Rio nesta quarta-feira e já comandarou o treino de reapresentação, às 15h, no Estádio Nilton Santos. Com o treinador, chegam os auxiliares Luis Fernando Flores e Ailton Serafim, além do preparador físico Edy Carlos Soares.

O novo treinador alvinegro estava sem clube desde que deixou o Fortaleza e chega para substituir Marcelo Chamusca com a missão de devolver o clube à Série A. Diante da atual situação, o caminho de Enderson até o objetivo não será dos mais fáceis, já que com a derrota de terça-feira, dia 20, o Botafogo caiu para a 14ª posição, soma 13 pontos e está 10 atrás do G-4.

Enderson tem experiência na série B, com 100 rodadas disputadas em cinco edições, sendo campeão do torneio duas vezes: com o Goiás, em 2012, e com o América-MG, em 2017. Com a nova troca de comando, o Botafogo utiliza sua última carta para a subida para a série A, já que o regulamento não permite mais trocas de comando. Se o novo treinador for demitido, a missão ficará com um auxiliar do clube.

Ficha Técnica:

Enderson Alves Moreira

Data de nascimento: 28/09/1971

Belo Horizonte, Minas Gerais

Clubes como treinador: Goiás, Cruzeiro, Ipatinga, América Mineiro, Internacional, Fluminense, Grêmio, Santos, Atlético Paranaense, Bahia, Ceará e Fortaleza.