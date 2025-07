Equipe de Barra Mansa é campeã do Sul Fluminense de Jiu-Jitsu

Barra Mansa – A Academia Carlson Gracie, de Barra Mansa, foi a grande campeã do Campeonato Sul Fluminense de Jiu-Jitsu, realizado neste fim de semana. A equipe conquistou o primeiro lugar geral da competição, que aconteceu no ginásio do Colégio Santa Ângela, em Resende. O campeonato foi promovido pela Federação de Jiu-Jitsu do Estado do Rio de Janeiro (FJJRio), considerada a primeira federação de Jiu-Jitsu do mundo e uma das mais importantes da modalidade.

O evento reuniu equipes de diversas cidades da região e de outras partes do estado, como Rio de Janeiro, Volta Redonda, Angra dos Reis e a própria Resende. Esta edição integrou o ranking estadual promovido pela FJJRio.

Em 2025, a academia se consagrou bicampeã nas categorias Master e Adulto. Além disso, conquistou o troféu de primeiro colocado também nas categorias Festival e Kids. Ao todo, foram 27 medalhas de ouro, 16 de prata e 6 de bronze, consolidando o excelente desempenho da equipe.

O Head Coach da Carlson Gracie Barra Mansa, Felipe Lemos, também destacou o empenho dos atletas durante a competição.

“Fizemos um bom trabalho, com muita garra dos alunos. A gente conseguiu o primeiro lugar nas três categorias”, afirmou.

O resultado é fruto de um trabalho conjunto entre alunos e equipe técnica. A preparação e o desempenho dos atletas contaram com o apoio dos professores Leandro Laque, Henrique Pimentel, Denis Mandela e Erickson, além dos instrutores Leandro Viana, Rawan, Frank e Antônio.

A matriz da academia está localizada na Academia do Melão, no bairro Ano Bom, em Barra Mansa. A Carlson Gracie também possui um tatame instalado dentro do UBM (Centro Universitário de Barra Mansa), além de atuar com projetos sociais gratuitos nos bairros Nove de Abril, Paraíso e Boa Vista, com aulas oferecidas nos períodos da manhã, tarde e noite.

Interessados em conhecer mais sobre os treinos ou participar das aulas podem entrar em contato pelo telefone (24) 97401-9256 (falar com Felipe Lemos) ou através do Instagram oficial: @carlsongraciebm.