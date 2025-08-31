Equipe de Barra Mansa garante medalhas no Mundial de Jiu-Jitsu

Barra Mansa – Os Atletas da Alliance Barra Mansa , Rafael Brandão, Lúcio Dutra, Luciano Moreira e Lorraine loara se tornaram Campeões Mundiais de Jiu Jitsu, já Maria Antonela foi Vice Campeã e Victor Baião em 3 lugar no evento realizado pela Confederação Brasileira de Jiu jitsu Olímpico. A competição aconteceu em Campo Grande no Centro Esportivo Miécimo da Silva no Rio de Janeiro neste fim de semana.
Os atletas representam a equipe Alliance Barra Mansa que agora está em um novo endereço Avenida Joaquim Leite 495, Centro, Barra Mansa, ao lado da casa do biscoito. Os atletas são treinados por Hugo Soares.