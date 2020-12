Equipe de futebol Agulhas Negras conquista a Copa Carioca Sub 20

Matéria publicada em 21 de dezembro de 2020, 13:37 horas

Resende- Apesar da pandemia do novo coronavírus, a Associação Desportiva Agulhas Negras, fundada em abril de 2020 em Resende, não tem motivos para reclamar e finaliza seu primeiro ano de atividades desportivas com importantes conquistas.

A equipe resendense se destacou este ano como Campeã da Copa Carioca Sub 20 e o 3º lugar na categoria profissional. Além disso, a vice artilharia da competição profissional ficou com Thiago Graciani, com 7 gols.

Na classificação geral, o primeiro lugar ficou com a Seleção do Exército e o segundo colocado foi a equipe de Arraial do Cabo.

Para o presidente do Clube Thiago Andrade a experiência de começar um trabalho na Região das Agulhas Negras foi muito gratificante. “Temos grandes talentos, temos espaço para trabalhar e crescer e agora temos títulos para começar uma grande história”, avalia Andrade.

Para o ano de 2021 a equipe pretende consolidar referências, atrair mais atletas e demarcar sua atuação vitoriosa no Rio de Janeiro. “Temos uma preocupação muito grande em treinar atletas de base e dar condições para que a juventude encontre em nossa equipe todo o suporte necessário para se desenvolver em várias modalidades esportivas”, revela o presidente.

Ele informa que a partir de 04 de janeiro, a Associação Desportiva Agulhas Negras dará início ao Projeto Escolinha Agulhas Negras, nas categorias sub 07, sub 09, sub 11, sub 13, sub 15, sub 17 e também com o sub 23 feminino. “Com o esforço de todos, o apoio de empresas parceiras e o empenho de nossa equipe técnica, também faremos de 2021 um ano vitorioso”, anseia.