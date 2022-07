Equipe de Ginástica Artística do Brasil brilha no Pan e garante vagas para o Mundial no masculino e no feminino

Matéria publicada em 16 de julho de 2022, 09:54 horas

Com apoio da torcida, ginastas brasileiros dominam a competição; Flávia Saraiva e Caio Souza conquistam a medalha de ouro no individual geral

Rio de Janeiro- A ginástica artística do Brasil viveu uma noite especial na sexta-feira, 15. As equipes feminina e masculina brilharam no Pan-americano da modalidade, disputado no Rio de Janeiro, e garantiram vaga para o Campeonato Mundial, que acontecerá em outubro, em Liverpool, na Inglaterra.

Com muito apoio da torcida, que compareceu em bom número à Arena Carioca 1, no Parque Olímpico, a equipe feminina se classificou na primeira posição, enquanto os homens ficaram em segundo, atrás dos Estados Unidos. As finais acontecerão no domingo.

O Brasil dominou o dia de competição, conquistando seis medalhas de ouro ao todo. Os principais destaques foram Flávia Saraiva e Caio Souza, campeões no individual geral.

Flávia Saraiva brilha no feminino

Entre as mulheres, o Brasil conseguiu a vaga para o Mundial sem grandes sustos. O conjunto se classificou na primeira posição geral, com 161.967 pontos, à frente dos Estados Unidos, segundo colocado.

O grande destaque foi Flávia Saraiva. Ela conquistou o ouro no individual geral e na trave, além de ter ficado com a prata no solo.

“A gente não quer perder a chance de disputar os Jogos Olímpicos. É um sonho não só meu, mas de todas, de representar o Brasil em Paris, ir em busca de finais e medalhas. Estamos de volta ao cenário competitivo. Temos que mostrar para o mundo que o Brasil está dando seus passos”, disse ela.

Rebeca Andrade, que optou por não competir no solo para se poupar fisicamente, também teve um ótimo desempenho. Ela conquistou a medalha de ouro nas barras e a prata na trave.

“Estou muito feliz com nosso resultado. Erros acontecem e fazem parte do esporte. Estou orgulhosa da nossa equipe. Quando você tem um objetivo e sabe onde quer chegar, você se cuida para isso. Foi isso que nós fizemos”, analisou.

Caio Souza se destaca entre os homens

Assim como no feminino, o Brasil também teve o campeão individual geral: Caio Souza brilhou nas apresentações e ficou com a medalha de ouro. Nos aparelhos, foi campeão no solo e ficou com a prata nas argolas e na barra fixa, além de ter levado o bronze nas barras paralelas.

“Eu nem sabia que eu tinha ganhado cinco medalhas, fiquei sabendo no meio da entrevista (risos). Mas é muito legal, muito gratificante, significa que o trabalho está sendo bem feito. Nada vem por acaso. Ainda tem detalhes para lapidar, mas temos tempo até o Mundial”, declarou.

Quem também levou medalha para casa foi um velho conhecido dos torcedores: Arthur Zanetti. O campeão olímpico nas argolas em Londres 2012 fez ótima apresentação no aparelho e garantiu mais um ouro.

“Voltar a competir internacionalmente é muito bom, sobretudo em casa, com público. A última vez foi em Tóquio. Achei que teve um desconto bem salgado nas argolas, mas vou ver a série para ver o que posso melhorar. Mas o objetivo principal era a equipe e nós alcançamos”, analisou.

A outra medalha do Brasil na noite foi conquistada por Arthur Nory, que ficou com o bronze na barra fixa.