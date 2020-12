Equipe feminina do Pérolas Negras chega a final da Taça Unifoot

Matéria publicada em 18 de dezembro de 2020, 16:10 horas

Atletas vão encarar a Portuguesa no domingo (20), às 15h, no Estádio Caio Martins, em Niterói

Resende – Futebol é lugar de mulher sim! E prova disso é a equipe feminina do Pérolas Negras, que no próximo domingo vai a Niterói encarar a equipe da Portuguesa pela final da Taça Unifoot. A competição que contou com a participação de oito equipes e que premiará a grande campeã com troféu ‘Pretinha’, ex-atacante da Seleção Brasileira.

Com a pandemia da Covid-19, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Fferj) cancelou o campeonato carioca feminino 2020, com isso as equipes femininas do estado se juntaram e deram início a competição, que contou com o Pérolas Negras, Águia FC, Mageense, Tomazinho, Tupy, Grêmio Semeador, Nova Aliança e Portuguesa.

– A Academia Perolas Negras Feminino conta atualmente com 30 atletas, com media de idade entre 16 e 41 anos, da nossa região e de outras partes do estado. Nós apostamos neste trabalho, que teve início em fevereiro, quando fizemos uma avaliação técnica, mas em seguida veio a pandemia. Ficamos um período de cinco a seis meses sem atividade. Quando voltamos a nos reunir, recebi a notícia de que o estadual só seria realizado em 2021, logo em seguida recebi um email, com um convite do professor Erivelto, que faz um excelente trabalho na equipe do Aliança, para participarmos da competição – explicou Anderson Santos, técnico da equipe.

Ainda segundo técnico da equipe, o fato da competição homenagear e ter como madrinha a ex-jogadora Pretinha serviu como incentivo nessa retomada das atividades.

– Neste período de pandemia, quando nós nos sentimos a vontade para voltar, tomamos todos os cuidados necessários como teste de covid-19, disponibilização de álcool 70°, utilização de protocolos de segurança e saúde e uso obrigatório de máscaras. Temos uma equipe formada por médicos, fisioterapeutas e outros profissionais, uma estrutura necessária para que as atletas tenham condições de entrar em campo com segurança. Diante deste cenário, ter a Pretinha como madrinha foi de suma importância para nos animar e incentivar e diante disso estamos desenvolvendo um trabalho de alto rendimento – disse.

Em conversa com o DIÁRIO DO VALE, o técnico Anderson lembrou ainda como foi o retrospecto da equipe na competição.

– Logo no início tivemos uma derrota. E ela foi muito importante, pois fez a gente ter personalidade e colocar o pé no chão. Depois disse foi só alegria. Jogamos com muita garra e determinação – afirmou.

Anderson falou da importância da competição para o desenvolvimento das atletas e a preparação pra 2021.

– A Unifoot está abrindo portas, está servindo para que essas atletas aprimorem o conhecimento para disputar o próximo estadual. A nossa meta é 2021, disputar o carioca feminino, categoria adulto, e que a gente consiga estar entre os grandes obter a vaga para o campeonato brasileiro. Nós estamos com uma equipe pronta pra isso, com jogadoras determinadas e com muita garra. São meninas que confiam no meu trabalho e eu confio no trabalho delas – afirmou.

O técnico aproveitou a oportunidade para falar sobre o preconceito que ainda existe no futebol feminino.

– O mais importante disso tudo é ver que estamos quebrando barreiras, de um machismo e de um preconceito ridículo, ainda existente, de que mulher não pode jogar futebol. E não é isso, nossas atletas são muitas delas mães, algumas assumem até o papel de pai. Eu tenho duas filhas mulheres e eu espero que uma dela se torne jogadora. E a felicidade está estampada em todas as atletas, não só nas nossas do Pérolas Negras, mas também de todos os clubes que estão participando da competição – finalizou.

Serviço:

A final da Taça Unifoot, entre o Pérolas Negras e a Portuguesa, acontece neste domingo, dia 20, às 15h, no estágio Caio Martins, em Niterói.

Por: Amanda Teixeira

amandateixeira@diariodovale.com.br