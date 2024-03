Equipes do Resende perdem para o Botafogo

Niterói-

Os times Sub-17 e Sub-15, do Resende, foram superados pelo Botafogo na tarde desta quinta-feira (28), em partidas válidas pela 4ª rodada da Copa Rio, realizadas no CEFAT, em Niterói.

O Sub-17, perdeu por 4×1, Bernardo marcou o gol do Resende.

Já o Sub-15, chegou a estar na frente do placar, mas acabou sofrendo uma virada e foi derrotado pelo Glorioso por 3×2. O volante Tudão e o atacante Matheus, fizeram os gols do time da região Sul Fluminense.

Sub-13 e Sub-14 jogam no sábado

No sábado (30), as equipes Sub-13 e Sub-14, enfrentarão o Goytacaz, pela 3ª rodada da Série Prata do Campeonato Metropolitano. Os jogos serão realizados no CT do Tigres, em Xerém.

O Sub-13, jogará às 9h e o Sub-14 às 10h40.