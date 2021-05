Escola de Hipismo da FBG terá aula inaugural na quarta-feira

Matéria publicada em 3 de maio de 2021, 10:40 horas

Atividades serão reiniciadas depois de interrompidas na gestão passada

Volta Redonda- A Escola de Hipismo da Fundação Beatriz Gama (FBG), em Volta Redonda, será reaberta nesta quarta-feira, dia 5, com uma aula inaugural na Ilha São João. O projeto que oferece aulas gratuitas às crianças matriculadas na rede municipal de ensino, havia sido interrompido pela gestão passada.

Para que as aulas fossem retomadas, a prefeitura informou que foi necessário adquirir mais oito cavalos que ficarão disponíveis aos alunos. Os treinos acontecerão na pista de hipismo da Ilha São João às terças, quartas, quintas e sextas-feiras; na parte da manhã (das 8h às 11h) e à tarde (das 14h às 17h). Para participar, basta levar documento que comprove a matrícula em uma escola da rede municipal de Volta Redonda.

O diretor-presidente da FBG, Vitor Hugo Gonçalves, explicou que durante as aulas, todos os protocolos de prevenção à Covid-19 serão tomados, e ressaltou que podem participar crianças de 8 a 15 anos de idade.

Vítor Hugo destacou que o projeto é motivo de orgulho para a cidade e que traz em seu DNA a formação de boas pessoas, além de bons cavaleiros.

“Este projeto mudou a vida de muitas crianças. Temos relatos de que algumas eram relapsas, desligadas e passam a ter mais foco, porque é um esporte em que é preciso ter muita disciplina e foco. É uma terapia muito boa”, ressaltou Vitor Hugo.

Colecionadora de títulos

Criada em 2003 pelo prefeito Antônio Francisco Neto, a Escola de Hipismo da Fundação Beatriz Gama é a única pública do Brasil. Ao longo deste tempo, mais de 1500 crianças passaram pela escola; e além de aprender, colecionaram títulos. A instituição é tetracampeã brasileira na categoria do Concurso de Escolas de Equitação (CEE) e por nove vezes foi campeã estadual no ranking por escolas.