Escola de Judô em Barra Mansa transforma vidas Unidade funciona no Clube Azteca, no Vila Nova

Barra Mansa – A Escola Gênesis de Judô é um projeto que foi iniciado em 2015 no bairro Piteiras e, em 2022, se mudou para o bairro Vila Nova, no Clube Azteca. A escola está integrada à Federação Estadual de Judô (FJERJ) e faz parte da agremiação da Associação Corpo e Arte (ACCA).

Os atletas treinam quatro vezes na semana e as atividades acontecem às segundas, quintas e sextas à noite, de 19h às 22h, e sábado de manhã, de 9h às 11h. O local recebe desde crianças a partir de quatro anos até adultos com 30 anos ou mais; atualmente, a escola conta com cerca de 40 alunos.

O professor e responsável pela escola, Sensei Gênesis Carvalho, destacou como é importante praticar esporte, sendo o judô um exemplo de agente modificador na vida do cidadão. “Fazemos um trabalho social, passamos para eles como o judô ajuda no caráter, respeito ao próximo e contribui também nos estudos para que se formem indivíduos íntegros e capazes de alcançarem seus objetivos”, relatou.

A prefeitura de Barra Mansa e a Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (SMJEL), incentivam o projeto e valorizam os lutadores que representam o município. O secretário Bruno Oliveira destacou como é importante ter uma pasta ativa no esporte e o quanto isso contribui na formação de jovens e adultos. “Os esportes auxiliam na formação de conceitos como a cidadania, e as suas práticas ajudam na construção dos valores do indivíduo e na sua relação com a sociedade”, ressaltou.

Viagem

Em julho deste ano, a Escola Gênesis de Judô participou do Kankeiko, um curso de capacitação que acontece na cidade de Bastos, estado de São Paulo. Segundo o professor Gênesis, essa experiência agregou muito para a instituição e os alunos. Foram levados seis atletas para a cidade paulista, que é uma localidade tradicional no judô. A Associação de Judô de Bastos, fundada em 1951, é um dos primeiros centros de treinamento para o alto rendimento da modalidade no Brasil.

Foi de Bastos que, por exemplo, saiu o judoca Tiago Camilo – campeão mundial em 2007; medalhista olímpico em Sidney 2000 e Pequim 2008; e tri-medalhista pan-americano 2007, 2011 e 2015. Ele foi um dos ministrantes no encontro em que os judocas de Barra Mansa participaram.