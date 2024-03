Escola Karatê sedia prêmio melhores do ano de 2023 em VR

O evento também contou com a presença do Vereador e líder do governo municipal na Câmara Sr. Vander Temponi, que de acordo os diretores da escola, é um grande apoiadores a modalidade no município.

Representantes de municípios como: Nova Iguaçu, Mesquita, Rio das Flores, Resende, Quatis, Rio de Janeiro, Vassouras, Barra do Piraí, Barra Mansa, Pinheiral, Visconde de Mauá, Volta Redonda, entre outros, estiveram presentes na premiação.

O Sensei Leandro Vasconcelos, fundador da Menkyo Kai Fight Team, falou sobre a satisfação da escola ser palco do evento.

“Sediar um evento de tamanha importância como este, é um reconhecimento de todo esforço, empenho e potencial dos ossos atletas. Este evento coloca Volta Redonda em grande evidência no karatê a nível nacional, pois todos os atletas que receberam a homenagem, se destacaram nos torneios ao longo do ano e no campeonato brasileiro em São Paulo e Estadual, realizado em Resende que teve a participação de mais e 800 karatecas, disse Vasconcelos.

O presidente da FIKARJ, Sensei Roosevelt Couto, que presidiu a solenidade, destacou que essa foi a primeira vez que o Sul do Estado sediou um evento dessa magnitude e ainda frisou que todos os alunos que receberam a homenagem, estão convocados para compor a seleção brasileira que disputará em julho deste ano o Mundial de Karatê no México.

Além da solenidade em homenagem aos atletas destaques, houve também a entrega dos alvarás às academias filiadas e ainda a outorga de graduação à faixa preta e Dan, aos aprovados em exame de faixa em novembro do ano passado.