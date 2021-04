Escolinha de Tênis da Fundação Beatriz Gama terá aulas retomadas no Bairro Sessenta

Matéria publicada em 28 de abril de 2021, 13:00 horas

Aula inaugural será na quinta-feira, das 10h às 11h

Volta Redonda- Com algumas adaptações e seguindo todos os protocolos de segurança por conta da pandemia de Covid-19, a partir de quinta-feira, dia 29, as aulas da Escolinha de Tênis da Fundação Beatriz Gama(FBG) serão retomadas no Bairro Sessenta.

Uma aula de exibição inaugural ocorrerá neste dia entre o horário das 10h às 11h na quadra poliesportiva da Praça Monte Castelo (próximo ao Memorial dos Ex-Combatentes).

Devido a pandemia, o projeto está sendo retomado pela fundação com número reduzido de alunos.

O diretor-presidente da FBG, Vitor Hugo Gonçalves, explicou que serão quatro alunos por aula, podendo participar pessoas acima de oito anos, sem limite de idade.

“Os pais também terão direito a participar com seus filhos. É um esporte individual e que a prática está permitida. Tinha uma procura muito grande pelo projeto que ajuda na formação de cidadãos, incentiva a prática do esporte e revela talentos”, explicou Vitor Hugo.

Ele afirmou ainda que as aulas da Escolinha de Tênis serão realizadas a partir da próxima segunda-feira, dia 3 de maio, em quatro núcleos: quadras poliesportivas dos bairros Sessenta, Candelária, Nova Primavera e Morada do Campo (na rua da Fundação Beatriz Gama).

“Quem quiser participar, é só ir ao núcleo onde deseja fazer a aula e lá estarão afixadas as informações sobre os horários e dias. As aulas são abertas a toda população”, acrescentou Vitor Hugo.

Mais informações sobre as inscrições, dias e horários das aulas serão divulgadas nos próprios núcleos e, em breve, no site e redes sociais da prefeitura(www.voltaredonda.rj.gov.br) e na página do Facebook da Fundação Beatriz Gama (www.facebook.com/FundacaoBeatrizGama) .