‘Esporte é Vida’ combate o sedentarismo em Angra

Matéria publicada em 16 de abril de 2021, 11:24 horas

Angra dos Reis – A Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania / Secretaria Executiva de Esporte e Lazer, dará início na próxima terça-feira (20), o projeto Esporte é Vida. A ação compreende uma série de atividades a favor da saúde física e mental.

Os esportes serão ao ar livre, no Estádio Municipal Jair Toscano de Brito, no Balneário, respeitando o distanciamento e as demais regras sanitárias de prevenção à covid-19. Será desenvolvido um mix de atividades, com corrida, caminhada e deslocamento, atividades rítmicas de ginástica e circuito, visando a função cardiorrespiratória e locomotora, com intensidades leve a moderada.

As turmas serão formadas, por ordem de chegada, nas terças e quintas, às 8h30, para o grupo de 60 anos em diante e, nas quartas e sextas, no mesmo horário, para pessoas entre 18 e 59 anos. De acordo com a demanda, os horários poderão ser ampliados, assim como os locais das atividades, que serão reabertos gradualmente.

– Pesquisas apontam que atividades aeróbicas contribuem para fortalecer a imunidade em geral e o sistema respiratório, podendo diminuir a morbidade e, consequentemente, a mortalidade decorrente do vírus – disse o secretário Executivo de Esportes e Lazer, Vitor Simões, antes de concluir:

– Mesmo com os decretos, percebemos que as pessoas continuaram a praticar exercício em espaços abertos, mas sem orientação profissional. Essa é uma oportunidade de agir preventivamente, em um espaço controlado, com parceiros especializados, aparelhos esportivos específicos e total controle sanitário – finalizou.