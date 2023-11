Estreia do Voltaço no Carioca 2024 será contra o Fluminense

Volta Redonda – Em arbitral realizado nesta segunda-feira, dia 27, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro definiu a tabela de jogos do Campeonato Carioca de 2024. A estreia do Volta Redonda será no dia 17 ou 18 de janeiro, contra o Fluminense, no estádio Raulino de Oliveira, em horário a ser definido.

Como terminou na quarta colocação do estadual nesta temporada, o Esquadrão de Aço terá seis jogos como mandante e cinco como visitante em 2024.

Confira os jogos do Volta Redonda:

1ª rodada:

Volta Redonda x Fluminense

2ª rodada:

Volta Redonda x Boavista

3ª rodada:

Flamengo x Volta Redonda

4ª rodada:

Madureira x Volta Redonda

5ª rodada:

Volta Redonda x Audax Rio

6ª rodada:

Sampaio Corrêa x Volta Redonda

7ª rodada:

Bangu x Volta Redonda

8ª rodada:

Volta Redonda x Botafogo

9ª rodada:

Volta Redonda x Portuguesa

10ª rodada:

Vasco x Volta Redonda

11ª rodada:

Volta Redonda x Nova Iguaçu

Foto: Rafael Torres