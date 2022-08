Evento de ciclismo reuniu centenas de atletas em Vassouras

Matéria publicada em 29 de agosto de 2022, 17:27 horas

Em dois dias de competições, Bike Tour 2022 contou com a participação de ciclistas da região

Vassouras- A prefeitura de Vassouras realizou neste final de semana, nos dias 27 e 28, o Bike Tour 2022. Centenas de ciclistas participaram da competição, que foi dividida em categorias e teve um percurso total de quase 45 km.

O primeiro dia de competição foi reservado para a categoria, KIDS onde mais de 30 crianças participaram e se divertiram com suas famílias. Já no domingo, atletas de toda a região competiram aproveitando o belo cenário da Princesinha do Vale do Café.

O prefeito Severino Dias, comentou que a tendência é que a cada ano o evento cresça e atraia cada vez mais pessoas. “Fico feliz de ver a cidade recebendo o Bike Tour novamente. Esta parceria atrai tanto os atletas quanto a população para prestigiar a cidade. Uma das prioridades tem que ser o esporte, e sempre me surpreendo com o quanto qualquer tipo de atividade física transforma a vida das pessoas”, afirmou.

A largada aconteceu em frente à Praça Barão de Campo Belo, cartão postal de Vassouras. Todos os participantes receberam medalhas e os primeiros colocados de cada categoria levaram o prêmio Vassouras Bike Tour 2022.

A vice-prefeita Rosi Silva esteve presente no evento e parabenizou todos os participantes e organizadores pelo sucesso do evento.

“Concluímos esse evento com o coração cheio de alegria e satisfação. Eu e o prefeito Severino ficamos muito felizes e agradecidos com mais essa parceria de incentivo ao esporte que aconteceu na nossa cidade e atraiu centenas de atletas. Obrigada a cada um que fez parte da organização do evento. Obrigada a você atleta que veio participar da prova e a toda população que foi prestigiar e participar do evento”, disse a vice-prefeita.