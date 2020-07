Ex-ministro da Saúde fala sobre a volta do futebol com Deley e Tita

Matéria publicada em 27 de julho de 2020, 09:53 horas

Volta Redonda – O programa “Resenha de Primeira”, transmitido a partir do canal do jornalista Christian Baeta no YouTube, terá uma edição especial nesta segunda-feira, a partir das 20 horas. O debate nesta semana se dará sobre a volta do futebol e o início do Campeonato Brasileiro diante da pandemia do coronavírus. O convidado especial será o ex-ministro da Saúde, Henrique Mandetta.

O programa conta com os ex-jogadores profissionais Deley e Tita, além do próprio Baeta e do jornalista Marcello Pires. Nesta segunda, o jornalista Aydano André Mota também estará na linha de frente. Os participantes também vão falar da expectativa sobre o desempenho dos clubes na competição nacional, da formação dos elencos e dos jogos do fim de semana.