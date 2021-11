Ex-zagueiro Luan Leite será o novo supervisor das categorias sub-13 e 14 do Voltaço

Matéria publicada em 16 de novembro de 2021, 18:34 horas

Volta Redonda – O ex-zagueiro Luan Leite está retornando ao Volta Redonda FC, mas para exercer uma nova função. O prata da casa será o novo supervisor das categorias sub-13 e 14 do Esquadrão de Aço.

Com mais de 11 anos defendendo o Voltaço, conquistando a Taça Rio e a Série D, ambos em 2016, Luan falou sobre a felicidade de estar retornando ao clube que considera a sua segunda casa.

– Cheguei ao Volta Redonda ainda nas categorias de base, me profissionalizei e defendi a camisa por mais de 11 anos, inclusive sendo capitão por muito tempo. Enquanto atleta, sempre falei que o clube era a minha segunda casa, sempre amando, respeitando e quando decidi me aposentar este ano, falei que era um até breve, porque tinha este desejo de voltar a trabalhar no clube. Então quando me fizeram o convite, prontamente aceitei este novo desafio na minha vida – destacou Luan Leite, que ainda falou sobre a sua nova função.

Ele disse estar iniciando sua carreira agora como coordenador do sub-13 e 14, uma função que já vislumbrava mesmo enquanto atleta.

– É uma área que sempre me identifiquei e, por isso, procurei me qualificar, fiz um curso em 2019 de gestão e marketing no departamento de futebol, além da minha vivência no meio, que acabou me ensinando atalhos e caminhos que devem ser seguidos. Estou muito feliz e espero que consiga contribuir bastante na formação destes futuros jogadores, aconselhando, orientando e também cobrando na hora que tiver que cobrar – completou.

O gerente de futebol do Voltaço Wilson Leite destacou que a chegada do Luan faz parte da nova modelação das categorias de base, que estão passando por uma reformulação.

São duas categorias que têm sofrido bastante assédio dos clubes no Brasil, que estão buscando atletas cada vez mais novos. E o Luan chega para cuidar dessa observação e controle dos jogadores, além, claro, de agregar muito no conhecimento técnico do futebol e também por toda a história que ele tem com o Voltaço, sendo uma referência para os jovens atletas. Ficamos muito felizes em tê-lo novamente conosco – afirmou.