Fachada da CBF amanhece com imagens de Pelé em homenagem ao seu 81º aniversário

Matéria publicada em 24 de outubro de 2021, 12:11 horas

Local ficou envelopada com fotos do maior atleta de todos os tempos

Rio- A fachada da CBF amanheceu diferente no sábado, dia 23 de outubro. Pelé, que celebra 81 anos nesta data, ganhou uma homenagem da entidade. A Casa do Futebol Brasileiro passou a estampar uma arte com fotos, a assinatura do Rei uma referência aos seus anos de vida.

“Pelé merece todas as homenagens possíveis, é o maior de todos os tempos. Esperamos poder celebrá-lo muitas vezes mais. Esse ato simbólico é apenas para prestar nossa reverência ao Rei do Futebol”, disse o Presidente Interino da CBF, Ednaldo Rodrigues.

Aos 81 anos, Pelé ainda carrega recordes com a camisa da Seleção Brasileira. Com 95 gols, ele é o maior artilheiro da amarelinha até aqui. O Rei também está no seleto grupo de atletas com mais de 100 jogos pelo Brasil. São 113 no total, mesmo número de Djalma Santos.

A CBF, em nome de todos os seus Diretores e Funcionários, deseja um feliz aniversário ao Rei do Futebol, nosso eterno Pelé.