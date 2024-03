Fãs do UFC poderão tirar fotos com cinturão no estande Verão #tônoRio, em Copacabana

Rio de Janeiro – A volta do UFC ao Rio de Janeiro já começou a movimentar a cidade. A organização inicia nesta quinta-feira (28), o “Tour das Letras” pela capital carioca. Nos próximos 40 dias, as letras gigantes do UFC estarão expostas em três praias da cidade para esquentar o clima entre os fãs e garantir ótimas fotos. O tour começa na Praia de Copacabana, no Estande Verão #tônoRio, da Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro (Setur-RJ), ao lado do Posto 4. Além das letras, os fãs que passarem pelo estande terão a oportunidade de ver de perto o cinturão oficial do UFC e tirar fotos com ele. As letras ficam no local até o dia 30 de março.

“O final de semana do dia 4 de maio tem tudo para ser histórico para o turismo do Rio de Janeiro. Além do UFC 301, na Barra da Tijuca, teremos o show da Madonna, em Copacabana. Eventos como esses são fundamentais para manter em alta o fluxo turístico no período de baixa temporada” – comemora o secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca.

O Tour das Letras ainda irá passar por outras duas praias do Rio: Praia do Pepino, em São Conrado, a partir do dia 31 de março e Praia da Barra da Tijuca (na altura da Avenida Olegário Maciel) a partir do dia 12 de abril. A última parada do Tour será na FARMASI ARENA, na Barra da Tijuca, de 28 de abril até 4 de maio, quando o Octógono do UFC chega à arena para o UFC 301: Pantoja x Erceg.

O evento irá contar com a segunda defesa do cinturão peso-mosca do campeão Alexandre Pantoja e com o retorno do Rei do Rio, José Aldo. Ingressos para o evento estão à venda em https://www.ticketmaster.com.br/event/ufc-301-venda-geral

Serviço:

TOUR DAS LETRAS DO UFC

– Praia de Copacabana – Posto 4

Local: Estande Verão #tônoRio, da Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro (Setur-RJ)

Data: 28 a 30 de março

*Nesta parada, os fãs também poderão ver e tirar fotos com o cinturão do UFC no Estande da Setur-RJ – De 28 a 30 de março, das 11h às 20h.

– Praia do Pepino (São Conrado)

Local: Calçadão – Av. Pref. Mendes de Morais, 1501

Data: 31 de março a 11 de abril

– Praia da Barra Da Tijuca

Local: Altura da Av. Do Pepê, 700

Data: 12 a 28 de abril