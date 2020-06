Federação adia todos os jogos da quarta rodada do Campeonato Carioca

Matéria publicada em 22 de junho de 2020, 19:06 horas

Entidade publica resolução após decreto municipal publicado sábado

Rio – Um novo adiamento de partidas do Campeonato Carioca foi anunciado na noite de domingo (21) pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj). Por meio de nota oficial, a entidade postergou todas as partidas da quarta rodada para a próxima sexta-feira (26) e sábado (27). A alteração vale para os quatro confrontos, sendo que dois deles estavam marcados inicialmente para esta quarta (24) e quinta-feira (25), respectivamente Vasco x Macaé, e Madureira x Resende. As informações são da Agência Brasil.

De acordo com a Ferj, a decisão de adiar os jogos cumpre as determinações do decreto do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, que proíbe competições esportivas com portões fechados até o dia 25 de junho.

“Considerando que o Decreto Municipal do Rio de Janeiro nº 47.539 de 20 de junho de 2020, alterou parcialmente o Decreto Municipal do Rio de Janeiro nº 47.488 de 02 de junho de 2020, para determinar, em síntese, a suspensão das competições desportivas com portões fechados até o dia 25/06/2020”, diz a resolução da entidade, assinada pelo Diretor do Departamento de Competições da Ferj, Marcelo Vianna.

A Ferj ainda não divulgou a tabela atualizada, com as definições das novas datas e horários das partidas. Nem mesmo esclareceu se haverá uma concessão para o jogos entre Botafogo x Cabofriense e Fluminense x Volta Redonda para não acontecerem nos dias 26 e 27, tendo em vista o impasse gerado por Fluminense e Botafogo, contrários ao retorno imediato do campeonato estadual, devido à pandemia do novo coronavírus (covid-19).

Os dois clubes discordaram da retomada do Carioca na semana passada, aprovada em reunião do Conselho Arbitral da Ferj na última terça (16). Representantes das 12 equipes que disputam o campeonato e da Ferj votaram a favor do reinício na última quinta (18). O imbróglio chegou ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que deverá se posicionar nos próximos dias.

Possível reviravolta

A resolução da Ferj também abre a possibilidade de antecipação dos jogos da quarta rodada, se houver nova flexibilização do decreto municipal. Desta forma, o clube mandante pode solicitar a antecipação do jogo, caso entre em acordo com a emissora detentora dos direitos de transmissão.

“Em havendo flexibilização do Decreto Municipal nº 47.539/20 o clube mandante, que assim desejar, poderá antecipar sua partida válida pela quarta rodada da Taça Rio de Campeonato Carioca, caso sejam atendidos todos os procedimentos de segurança de necessários à realização do jogo e haja entendimento com a emissora detentora dos direitos de transmissão quanto a data e horário.”

No último sábado, o prefeito Marcelo Crivella justificou a necessidade do decreto apenas para que os protocolos de vigilância sanitária, apresentados pela federação, fossem adaptados aos prefeitura, e para que houvesse fiscalização. Porém, a resolução assinada pelo diretor da Ferj, Marcelo Vianna, afirma que medidas de segurança sanitária elaboradas pela Ferj foram aprovadas pelas autoridades públicas de saúde. “Considerando que o Protocolo Jogo Seguro (fase 2), aprovado por todas as autoridades de Saúde Estadual e Municipal, não sofreu nenhuma alteração à luz das ciências médicas.”

Mudança na quinta rodada

A Ferj não confirmou as datas dos jogos da quinta rodada do Campeonato Estadual. O jogo entre Flamengo x Boavista estava programado para a próxima quarta (24), no Maracanã, mas também sofreu alteração.

“Considerando que as partidas a serem disputadas pela 5ª e última rodada da Taça Rio do Campeonato Carioca devem acontecer, preferencialmente, de forma simultânea nos termos do disposto no REC [Regulamento Específico da Competição] (…) As partidas da 5ª rodada da Taça Rio do Campeonato Carioca serão publicadas na forma dos regulamentos, obedecido o intervalo regulamentar entre elas.”

O Flamengo foi o primeiro a entrar em campo, na última quinta (18), no Maracanã, na reabertura do Campeonato Estadual, após paralisação de mais de três meses, por conta da pandemia. A equipe rubro-negra venceu o Bangu por 3 a 0. No dia seguinte, Portuguesa e Boavista também se enfrentaram no estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador, Zona Norte da capital, e o jogo terminou em 0 a 0. Ambas as partidas foram válidas pela quarta rodada do Carioca.