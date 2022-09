Atletas da região participam do 29° Campeonato Brasileiro de Karatê Interestilos

Matéria publicada em 20 de setembro de 2022, 18:51 horas

São Paulo/Sul Fluminense – Nos dias 17 e 18 de setembro o ginásio do Ibirapuera foi palco do maior evento de karatê interestilos do mundo.

Com a participação de 2.132 atletas de todo o Brasil, a CBKI (Confederação Brasileira de Karatê Interestilos) realizou a 29ª edição de seu Campeonato Brasileiro de Karatê Interestilos sob o comando do Mestre Osvaldo Messias.

A delegação carioca da recém-criada Federação Interestilos de Karatê do Rio de Janeiro (Fikarj), comandada pelo seu presidente, o sensei Roosevelt Barbosa, de Resende, obteve o quinto lugar geral.

Segundo o sensei Roosevelt, a delegação foi composta por 92 atletas das seguintes cidades: Magé, Piabetá, Xerém, Duque de Caxias, Paracambi, Volta Redonda, Porto Real, Quatis, Resende e Visconde de Mauá. Juntos conquistaram 10 medalhas de ouro, 9 de prata, 2 terceiros lugares e 4 quartos lugares.

– A competição foi de altíssimo nível e os atletas foram qualificados para disputar o Mundial da WUKF na Escócia, em julho de 2023 – ressaltou o sensei Roosevelt ressaltou.