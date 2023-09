Fernando Diniz convoca jogadores para eliminatórias da Copa do Mundo 2026

País – O técnico da Seleção Brasileira Masculina, Fernando Diniz, convocou neste sábado (23) os jogadores para a disputa das duas próximas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. No dia 12 de outubro, a Seleção enfrenta a Venezuela, na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT), às 21h30, pela terceira rodada das Eliminatórias. Já o outro confronto será contra o Uruguai, no Estádio Centenário, em Montevidéu (URU), no dia 17 do mesmo mês, às 21h.

Com seis pontos, a Seleção Brasileira ocupa a liderança nas Eliminatórias da Copa.

Veja a lista dos convocados:

Goleiros:

Alisson – Liverpool (ING)

Ederson- Manchester City (ING)

Lucas Perri – Botafogo

Laterais:

Renan Lodi – Olympique (FRA)

Caio Henrique – Monaco (FRA)

Danilo – Juventus (ITA)

Vanderson – Monaco (FRA)

Zagueiros:

Bremer Juventus (ITA)

Gabriel Magalhães – Arsenal (ING)

Marquinhos – PSG (FRA)

Nino – Fluminense

Meio-campistas:

André – Fluminense

Bruno Guimarães – Newcastle (ING)

Casemiro – Manchester United (ING)

Gerson – Flamengo

Raphael Veiga – Palmeiras

Atacantes:

Gabriel Jesus – Arsenal (ING)

Vinicius Junior- Real Madrid (ESP)

Richarlison – Tottenham (ING)

Rodrygo – Real Madrid (ESP)

Neymar – Al-Hilal (Arábia Saudita)

Matheus Cunha – Wolverhampton (ING)

Raphinha – Barcelona (ESP)

Fonte: CBF