Festival de Artes Marciais reúne mais de 250 atletas em Barra Mansa

Barra Mansa – A cidade de Barra Mansa sediou neste sábado (23) o 1º Festival de Artes Marciais do município, considerado um marco para o esporte na cidade. O evento, promovido pela Federação de Karatê Interestilos do Estado do Rio de Janeiro (FIKARJ) e com apoio da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (SMJEL), reuniu mais de 250 atletas de diferentes idades e cidades da região, em competições de Karatê, Jiu-Jitsu, Muay Thai, Taekwondo e Judô. A competição aconteceu no Clube Municipal.

O festival teve como objetivo promover a integração entre as diversas modalidades de artes marciais, incentivar a prática esportiva e revelar novos talentos.

Para o prefeito Luiz Furlani, o evento simboliza um novo momento para o esporte em Barra Mansa.

“Fico muito feliz em ver esse ginásio cheio, com a população abraçando as artes marciais. O esporte dá esperança e um futuro melhor para nossas crianças e adolescentes. É um verdadeiro vetor de transformação social”, afirmou o prefeito.

Presente no festival, Furlani destacou também a importância do local para sua trajetória pessoal.

“Comecei no esporte justamente aqui, nesta quadra. Isso fez parte da minha formação como pessoa e contribuiu para que eu chegasse onde estou hoje. Esse evento é só o começo, mais como esse virão”, adiantou.

O secretário de Juventude, Esporte e Lazer, Mário Jorge, ressaltou que a iniciativa consolida um movimento de valorização das artes marciais no município.

“Estamos promovendo a integração entre as modalidades e, ao mesmo tempo, mostrando os talentos da nossa cidade e da região. O esporte é uma ferramenta poderosa de inclusão e promoção social, especialmente para os jovens”, destacou.

O professor de Jiu-Jitsu Felipe Lemos, que atua há cerca de 15 anos na área, também celebrou a realização do festival.

“É a primeira vez que vemos um evento desse porte voltado para as artes marciais em Barra Mansa. Quero parabenizar a todos os envolvidos, especialmente à Prefeitura por dar essa visibilidade ao nosso trabalho e aos nossos atletas”, afirmou.

O 1º Festival de Artes Marciais reforça o compromisso da Prefeitura de Barra Mansa com o incentivo ao esporte como instrumento de cidadania, disciplina e desenvolvimento humano.

“Novos eventos e ações voltadas ao esporte estão sendo planejados, fortalecendo ainda mais o calendário esportivo e em breve Barra Mansa será reconhecida como a cidade do esporte”, finalizou o prefeito Furlani.