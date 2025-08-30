sábado, 30 agosto 2025
Festival de natação reúne mais de 100 atletas em Barra Mansa

Disputas aconteceram no Sest Senat nas categorias masculina e feminina, nos estilos crawl, peito, costas e borboleta

by Weylla dos Reis Gonçalves Chaves

Barra Mansa – O Sest Senat recebeu, neste sábado (30), o 1º Festival de Natação de Barra Mansa. O evento promovido pela secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer contou com cerca de 100 atletas que participaram das disputas, nas categorias masculina e feminina, nos estilos crawl, peito, costas e borboleta.

As provas foram divididas por faixa etária, com distâncias de 25 metros para a categoria mirim (com ou sem acessórios) e 50 metros para as demais idades. Os atletas que se destacaram receberam certificados de premiação. O evento aconteceu no Sest Senat, no bairro Barbará.

Chico de Assis

Para a estudante Rebecca Gonçalves, de 15 anos, o festival representou mais do que uma competição. “Eu nado desde os 5 anos e adorei participar porque revi amizades que já tinha feito em outras competições. Sempre senti falta de Barra Mansa ter uma iniciativa maior na natação. Hoje, vimos pessoas de várias idades competindo juntas, e isso integrou muita gente”, destacou.

Já o servidor municipal Gabriel Dornellas, de 27 anos, comemorou a oportunidade de voltar às piscinas. “É um momento muito especial porque é um esporte que pratico há mais de 20 anos. Estou ‘aposentado’ agora, dei uma parada, mas sempre que tenho a oportunidade de nadar, seja em evento, festival ou competição,  eu gosto de prestigiar”, disse.

O secretário de Juventude, Esporte e Lazer, Mário Jorge, destacou a importância da iniciativa para o esporte local. “O festival é uma oportunidade de estimular a prática da natação em todas as idades, além de promover integração entre os atletas. Queremos incentivar cada vez mais a participação da comunidade nas atividades esportivas da cidade e fortalecer nossa política de esporte e lazer”, afirmou.

O prefeito Luiz Furlani reforçou o compromisso da administração com a promoção do esporte no município. “Eventos como este são fundamentais para valorizar nossos atletas e oferecer oportunidades para que crianças, jovens e adultos se desenvolvam por meio do esporte. A natação é uma prática que une saúde, disciplina e socialização, e estamos muito felizes em realizar o primeiro festival da cidade”, concluiu.

