Festival Sub-17 de Vôlei movimenta feriado em Angra

Angra dos Reis – O ginásio Getúlio Telles, no Balneário, será palco de um dia repleto de voleibol nesta quarta-feira (20), feriado do Dia da Consciência Negra. A programação começa às 8h30 e reúne a garotada dos polos esportivos da Prefeitura de Angra na disputa do Festival de Voleibol Sub-17.

Pela manhã, entram em quadra as equipes femininas: Balneário x Monsuaba às 8h30 e, na sequência, Camorim x Parque Mambucaba, às 9h. Já no período da tarde, é a vez dos meninos competirem: às 13h30, Parque Mambucaba x Balneário e, às 14h, Monsuaba x Camorim. Entre os jogos, o festival será abrilhantado por um amistoso de voleibol feminino adulto, às 11h, entre as equipes de Angra e Rio Claro.

Os polos de voleibol da Secretaria de Esporte e Lazer seguem com inscrições abertas. Interessados podem se inscrever diretamente nos locais das aulas ou na sede da Secretaria, no Estádio Municipal. As aulas são conduzidas por uma equipe de profissionais de educação física: Luciano, Alex Brasil, Sidney Calderoni, Marcelo Medeiros, Fábio Félix, Mevellyn, Paulo Moté, Josias e Guido.