Matéria publicada em 13 de junho de 2022, 16:14 horas

Rio- A pedido da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro(FFerj), a decisão da Taça Santos Dumont entre Macaé e Volta Redonda, anteriormente marcada para o estádio Ferreirão, será disputada no estádio Elcyr Resende, em Saquarema.

O dia e o horário do confronto estão mantidos: quinta-feira, dia 15, às 15h.